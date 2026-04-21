「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午後２時現在で、滋賀銀行が「売り予想数上昇」で３位となっている。 １７日の取引終了後に池田泉州ホールディングスとの資本・業務提携を正式に発表した。０．５～１％程度の株式を相互に取得し、資本関係を構築することで中期的な協働関係を明確化する。両社は滋賀銀が滋賀県・京都府を、池田泉州ＨＤが大阪府・兵庫県を主な営業エリアと