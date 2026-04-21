LINEヤフーは、バブルシューティングゲーム『LINE バブル2』において、サンリオの『サンリオキャラクターズ』とのコラボレーションを4月21日11時より開始することを発表した。開催期間は5月19日10時59分まで。 本コラボでは、『ポムポムプリン』『ポチャッコ』『シナモロール』をはじめとするキャラクターたちが期間限定で『LINE バブル2』に登場する。プレミアムガチャやログイン