ＦＪネクストホールディングスがプラス圏に転じている。午後２時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の１３９０億円から１４２０億円（前の期比２６．３％増）へ、営業利益が１３５億円から１４０億円（同４７．６％増）へ、純利益が９０億円から９５億円（同４６．５％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 主に不動産開発事業において、資産運用型マン