スポーツチャンネル『DAZN(ダゾーン)』は21日、「FIFA ワールドカップ2026 DAZNドリームリーダー」に元日本代表DFの内田篤人氏が、「FIFAワールドカップ2026 DAZNチーフキャプテン」にLAギャラクシー(アメリカ・MLS)の元日本代表DF吉田麻也が就任することを発表した。DAZNは6月12日に開幕するW杯の全104試合をライブ配信。内田氏について「その鋭く冷静な戦術眼と、選手目線に立ったポジティブな解説、そして視聴者目線で試合