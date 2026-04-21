防衛装備品の輸出をめぐり、政府が制限を大幅に緩和し、殺傷能力のある武器の輸出を原則、認めることを決めたのを受け、中道改革連合の階幹事長は輸出の判断前に国会へ報告すべきだと主張しました。中道改革連合階猛 幹事長「国会の関与なく、政府の裁量で際限なく武器防衛装備の輸出が行われていくということは、平和国家の根幹を損ないかねない」今回の改定では、自衛隊法上の「武器」に該当する完成品について、政府が輸