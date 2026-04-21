俳優の山本美月さんが、「ADワークスグループリブランディングおよび新CM発表会」に登壇しました。 【写真を見る】【 山本美月 】人生の資産は「家族と過ごす時間」家族の時間を大事にしつつ「自分の時間も大切に」創業140周年を迎えたADワークスグループについて、山本さんは?140周年ってすごいですよね。想像がつかないくらい。日本史のレベルの世界ですよね?と、感嘆。?その歴史の中で初めてCMを作ったというこ