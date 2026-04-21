スキンケア・ボディケア・ヘアケア製品の企画・製造を手がけるマックスが21日、奈良の旅の記憶を香りで持ち帰ることをコンセプトにした入浴料『やまとcosmetic 奈良 旅ほの香入浴料』を24日から奈良県内の土産店で発売すると発表した。中には鹿せんべいの香りがする入浴剤も含まれている。【写真】どんな匂いなの??鹿せんべいの香りがする入浴剤のパッケージこの商品は、奈良を訪れた際に心に残る風景や空気感を「香り」として