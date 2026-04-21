パレスチナ自治区ガザへの支援船団に参加予定の武本匡弘さん（左から2人目）＝イタリア南部シチリア島（本人提供・共同）【ローマ共同】パレスチナ自治区ガザ情勢を巡り、現地に支援物資搬入を目指す船団に神奈川県の日本人男性が近く参加することが分かった。男性が21日までに共同通信のオンライン取材に応じ、活動を通じて「ガザの惨状に関心を持ってもらいたい」と語った。スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさんが