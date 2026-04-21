なんとなく人から疲れて見られていることが多かったり、鏡や写真で自分の姿勢に違和感を覚えたことがあったりしませんか？40代以降は、座っているときの姿勢がそのまま“印象”に直結しやすくなります。だからこそ、整え方を知ることで印象アップにつなげていくましょう。“座っている姿勢”が印象をつくる座り姿勢は、その瞬間だけでなく日々の積み重ねで形づくられるもの。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用によって、