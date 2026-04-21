ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社は、株式会社TBSホールディングス傘下の、株式会社THE SEVENと複数年にわたる共同開発契約を締結した。【写真】ディズニー、日本の制作スタジオと初の複数年共同開発契約本提携は、主に国内撮影・日本語による実写ドラマシリーズとして共同企画・開発し、ディズニーが世界展開する動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」を通じてグローバルに届けることを目的としている。デ