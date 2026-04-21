株式会社ＭＣＥＡホールディングスのグループ会社で、貸し会議室・レンタルオフィスの検索サービスを展開するアスノシステム株式会社は２１日、普段月数回以上会議に参加しているビジネスパーソン３００人を対象に、「会議実態」に関する調査結果を公表した。働き方改革やＤＸ推進により業務効率化が求められる中、企業における「会議」のあり方にも注目が集まっている。その一方で、会議の長時間化や非効率性といった課題も指摘