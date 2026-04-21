歌手の新浜レオンが２１日、東京・浜松町で行われた文化放送の定例会見にゲスト出演した。４月から「新浜レオンＦｕｎＦｕｎＲａｄｉｏ！」（金曜・後９時１５分）のパーソナリティーを務めている新浜は「ラジオに（ゲストで）出させていただくと『きょうも一日頑張レオン！』と言っても『は？』って感じになるんですが、自分の番組では自分でどうにかしなきゃいけない」と照れ笑い。「今年３０歳になる年。紅白歌合戦と