三豊市役所 香川県三豊市は、ひとり親世帯が養育費を確実に受け取れるようにするため、2026年度から保証会社と提携して新たな取り組みを初めました。 三豊市は2023年4月から「養育費の履行確保支援事業」として当事者間の公正証書作成費用（上限5万円）や、支払いが滞った際に立て替えや回収を代行する保証会社に払う初年度の保証料（上限5万円）を補助してきました。ただ、いずれも利用者が支出後に補助を申請する流れで