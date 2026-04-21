香川県の池田知事を表敬訪問したエアプサン高松支店の李賢烈支店長 3月31日に就航した高松空港と韓国南部の釜山を結ぶ国際路線。運航する韓国のLCC・エアプサンの李賢烈（イ・ヒョンヨル）高松支店長が4月20日、香川県の池田知事を表敬訪問しました。 高松－釜山線は2026年10月23日までの期間運航で、火、金、日曜の週3往復します。 李支店長は「これまでの搭乗率は85％以上で好スタートを切った。乗