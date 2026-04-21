去年8月、山形県酒田市で横断歩道を渡っていた女子中学生をはね過失運転致傷の罪に問われている被告の控訴審で、仙台高等裁判所秋田支部は21日、被告の控訴を棄却する判決を言い渡しました。判決を受けたのは、酒田市東泉町4丁目の無職・佐藤幸史被告（63）です。佐藤被告は去年8月、酒田市亀ヶ崎3丁目の県道交差点で、横断歩道手前で停止した前の車を追い越し、道路を渡っていた当時14歳の女子中学生を軽乗用車ではねて過失運転致