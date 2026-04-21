弁護士・菊間千乃氏（54）が21日、自身のインスタグラムを更新。虫垂炎で、昨晩緊急手術を受けていたことを明かした。【写真】夕日の写真で…菊間千乃、虫垂炎で緊急手術していた菊間氏は「虫垂炎になりまして、昨晩緊急手術で、そのまま入院しております。お仕事関係の皆様、個別に連絡はさせて頂いておりますが、多大なるご迷惑をおかけして申し訳ありません。ほぼ30年ぶりの入院、人生初手術。いわゆる盲腸ということで、大