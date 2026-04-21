２１日午前９時５０分頃、岩手県紫波町山屋の山林で、５０歳代の男性警察官がクマに顔や右腕をかまれるなどして負傷し、病院に運ばれた。搬送時、意識はあったという。紫波署によると、クマは成獣とみられる。男性警察官は他の警察官やハンターと複数人で行方不明者を捜索中だった。付近にいたクマは約１０分後にハンターに駆除された。子グマの目撃情報もあり、同署などが注意を呼びかけている。