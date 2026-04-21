韓国政府高官が北朝鮮の核開発に関する機密情報を公で発言したことをめぐり、アメリカ側が今月から韓国への北朝鮮に関する情報共有を一部制限していることが分かりました。この問題は、韓国で北朝鮮政策を担当する統一部の鄭東泳長官が先月、国会の外交統一委員会で、北朝鮮のウラン濃縮施設の場所として、すでに知られている2か所に加え、新たに北西部の亀城を挙げたものです。北朝鮮の核関連施設の情報は、アメリカが偵察衛星な