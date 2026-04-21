数字を見れば「素性」がわかる？ 事業者ごとに異なるルール街を走るバスをよく見ると、ナンバープレートとは別に、車体の側面や後部に「12345」といった謎の数字が書かれていることがあります。【日本唯一！】激レア「列車みたいなトレーラーバス」現役時の姿（写真で見る）これはバス会社が車両を一台ずつ識別するために付けている番号で、事業者によっては「社番（車両番号）」などと呼ばれます。この番号、実は事業者によ