3時のヒロインのゆめっちさんが個人のYoutubeチャンネルに『【カバンの中身】見せるつもりなかったのに…ゆめっちの私生活、全部出ちゃった』の動画を投稿。バッグの中身を見せてくれながら、愛用品を紹介してくれました。【関連記事】3時のヒロイン・ゆめっち「崩れにくい秘訣」愛用するメイク下地を紹介■前髪キープ動画内に登場したのはこちら。マトメージュ/前髪グルーａ税込1100円（公式サイトより） この投稿をInstagram