2025年度に東海3県で倒産した「美容室」は38件にのぼり、年度ベースで過去最多となったことがわかりました。そのうち65.8%を個人事業者が占めていて、小規模経営の倒産が相次ぎました。 【写真を見る】【倒産】東海3県の｢美容室｣倒産 2025年度は過去最多に 個人事業者が65.8% 帝国データバンク 帝国データバンク名古屋支店によりますと、2025年度に東海3県で発生した美容室の倒産は38件でした。これは前年度の