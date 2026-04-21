北陸エアターミナルビルは、「小松・羽田便ビジネス利用サポートキャンペーン」を4月1日から刷新した。東京/羽田〜小松線の積極的な利用を宣言する企業・団体を対象として実施しており、登録住所宛に送付サれる「小松・羽田便ビジネス利用パスポート」を、同路線を利用の上で小松空港内に設置しているカードリーダーにタッチした回数に応じて特典を提供する。新たにボーナス特典として、利用10回につき1,000円相当の特典を提供する