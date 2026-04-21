リヴァプールがライプツィヒに所属するコートジボワール代表FWヤン・ディオマンデに関心を寄せているようだ。20日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。エジプト代表FWモハメド・サラーが今シーズン限りで退団することとなったリヴァプール。2017年夏の加入以降ここまで公式戦通算439試合出場257ゴール122アシストいう成績を残し、数多くのタイトル獲得に貢献した“レジェンド”の後釜確保が今夏の移籍市場におけ