ナポリがベルギー代表FWロメル・ルカクとの和解協議を行なったようだ。20日、イギリスメディア『BBC』やイタリアメディア『スカイスポーツ』が伝えている。昨シーズンのセリエAで14ゴール10アシストをマークし、スクデット奪還の原動力となったルカクだが、昨年夏のプレシーズンマッチでハムストリングを負傷。今シーズンは前半戦を棒に振り、1月に戦線復帰したもののここまで公式戦7試合の出場にとどまっている。そんな中、