女優の山本美月（34）が21日、都内で不動産資産運用会社「ADワークス」の新CM発表会に出席した。創業140年の同社初のCMに出演し「140年って日本史のレベルの世界。私を選んでいただいてすごくうれしい。とても光栄に思います」と笑顔。同社の事業内容にちなみ、思い出の街を聞かれると「福岡」と回答。小中高と学生時代を過ごした地元で、「青春丸ごと過ごした街。子供時代の思い出はほとんど福岡にあります」と回想した。20