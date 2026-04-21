ローソンが全国61店舗で展開する「MACHI cafe＋（マチカフェプラス）」で21日より、「アイスカフェモカ」「アイスホワイトモカ」を発売する。また、29日から5月6日までのゴールデンウィーク期間中、ドリンク全品が50円引きとなるスペシャルセールを開催する。【画像】「マチカフェプラス」新発売のカフェ2種毎年好評なアイスカフェモカが、今年も初夏の定番ドリンクとして登場する。エスプレッソのほろ苦さに、ミルクとチョコ