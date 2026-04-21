日本テレビ系「しゃべくり００７」が２０日、放送された。この日は、元プロ野球選手のタレント・長嶋一茂をゲストに迎えて「ヤバすぎ昭和＆平成球史一茂ＪＡＰＡＮ襲来！」を進行。球界有名ＯＢとともにプロ野球の名場面を振り返った。「伝説のホームラン」のでは、２００５年６月３日の西武対横浜戦の衝撃シーンをクローズアップ。横浜のマウンド上には昨季限りでＤｅＮＡの監督を退任した三浦大輔氏、バッターボックスに