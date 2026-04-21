定年退職をして年金収入がメインになると、さまざまな支払いを負担に感じ、子どもの扶養に入りたいと考える人もいるでしょう。なかには親から扶養に入りたいと打診された人もいるかもしれません。 しかし、60歳以上の人を扶養に入れるには、一定の要件を満たす必要があります。本記事では、親が子の扶養に入れる条件、子どもの年収が500万円の場合、扶養に入るメリットを解説します。 そもそも扶養とは？ 扶養に