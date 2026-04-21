毎年4月から5月にかけて、不動産を所有する人のもとへ固定資産税の納付書が送られてきます。近年、空き家の固定資産税が前年と比べて突然大幅に増えるケースが報告されています。これは計算の誤りではなく、法改正に伴う措置によるものです。 本記事では、空き家に対する法的な取り扱いと、固定資産税が最大6倍になる仕組みについて解説します。 「住宅用地の特例」の仕組み 固定資産税は、毎年1月1日時点