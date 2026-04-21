自宅に保管していたタンス預金を銀行に入金しようと考えたとき、「税務署に指摘されないだろうか」と不安に感じる人もいるでしょう。 例えば、500万円を一度に入金し、そのうち250万円を子どもの大学費用に、残りの250万円をNISAで運用しようと考えている場合、「税務上問題が生じるのでは？」と疑問に思うかもしれません。 本記事では、タンス預金の入金に税金がかかるのか、贈与税の注意点、NISAとの関係について