近年、家電量販店での販売が増えている高性能ドライヤー。髪を早く乾かせるうえ、髪や地肌をやさしくケアしてくれる、と人気を集めています。高性能であるだけに、値段は一般的なドライヤーの2倍以上することも多いですが、「早く乾く分、電気代が安くなるのでは？」と思う人もいるのではないでしょうか。 今回は、筆者が実際に高性能ドライヤーと一般的なドライヤーの使用時間を比較し、4人家族で