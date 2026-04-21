残業をすれば、その分収入が増えることを期待する人は多いでしょう。一方、「4～6月に残業すると社会保険料が上がる」という話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。 特に新年度は業務量が増えやすく、残業が続く時期になりがちです。そのような時期に頑張って働いた結果が、そのまま手取りに反映されないと不安に感じることもあるでしょう。 本記事では、4～6月の給与が社会保険料に与える