マウスコンピューターは4月21日、G TUNE、NEXTGEARブランドの同社ゲーミングPCの対象モデルで、メモリ容量をお得に増量できる「ゲーミングデスクPC メモリ32GB祭り!」を開始した。本日から5月26日(火)11:00までの期間限定。やっぱり16GBじゃ足りない！ と思っていた貴方へ昨今の需給ひっ迫でメモリ容量の確保が難しいなか、メモリ容量32GBのゲーミングPCを入手しやすくする期間限定キャンペーンを開催する。G TUNEでは、メモリ32GB