歌手のd4vd（デイヴィッド）が14歳の少女を殺害し、遺体を損壊した容疑で正式に起訴された。裁判所は事案の重大性を考慮し、d4vd側の保釈申請を却下している。【写真】殺人容疑d4vdとコラボした韓国アイドル4月20日（現地時間）、複数の海外メディアによると、米ロサンゼルス郡検察はd4vdを第1級殺人、14歳未満の児童に対するわいせつ行為、遺体損壊などの容疑で起訴したという。（画像＝Mnet）d4vd事件は昨年9月、ハリウッドにあ