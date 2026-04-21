【モデルプレス＝2026/04/21】タレントのpecoが4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】30歳ママタレ「愛情たっぷり」残りものの酢豚など入った息子弁当◆peco、息子への手作り弁当を公開pecoは「Today’s lunch for my son」と英語でつづり、長男のために手作りしたお弁当を公開。「昨日の夜の残りの豚こま酢豚」や「ブロッコリーの中華風たまご炒め」「チンのポテト」など、前日の料理を活