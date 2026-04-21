【モデルプレス＝2026/04/21】タレントの辻希美が4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男のために手作りした弁当を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「遊び心が素敵」人気ゲームモチーフの高一弁当◆辻希美、長男への手作り弁当披露辻は「今日も元気に出発」と記し、長男・青空（せいあ）くんへの弁当の写真を投稿。楕円形の弁当箱には「昨夜のご飯が余っちゃったから またチャーハン」と、ご飯と卵が綺麗に混ざり合