ロックバンドFTISLAND出身で俳優のソン・スンヒョンが、父親になる近況を明かした。4月21日、ソン・スンヒョンは自身のSNSで「もうすぐ会おう、僕たちのヘニミ（太陽）」というコメントとともに、複数の写真を公開した。【写真】ソン・スンヒョン、ウエディング写真公開公開された写真には、生まれてくる子どものエコー写真が収められている。特に3Dエコー写真には、ソン・スンヒョンにそっくりな顔立ちが映っており、注目を集めて