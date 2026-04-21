韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が、キム・ヘソン内野手（ドジャース、27）の大リーグ生き残りを「確信」した。「打撃だけでなく守備でも一変した姿を見せている」 同メディアは2026年4月21日、キムの特集記事を組み、「キム・ヘソン、このままならMLBでの生き残りは心配ない...打率3割復帰＋遊撃手の守備力を証明」とのタイトルで記事化した。 今季、マイナーリーグで開幕を迎えたキムは、4月6日に大リーグに昇格。ここまで12試