ボクシング界で最も権威がある専門誌「ザ・リング」が２０日（日本時間２１日）、最新のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）を発表。ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が前回のＰＦＰ７位から６位に浮上した。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝は２位をキープした。前回６位だった元世界ライトヘビー級４団体統