【SNK美少女 クーラ・ダイアモンド -THE KING OF FIGHTERS XV-】 10月 発売予定 価格：19,800円 コトブキヤは、フィギュア「SNK美少女 クーラ・ダイアモンド -THE KING OF FIGHTERS XV-」を10月に発売する。価格は19,800円。 本商品は対戦格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS XV」よりクーラ・ダイアモンドをBISHOUJOシリーズで1/7スケール