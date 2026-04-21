高松地方検察庁 知人女性に性的な行為を強要しようとしたとして4月3日に逮捕された香川県立高校の男性教諭（37）を、高松地方検察庁は20日付で不起訴処分にしました。 男性教諭（37）は香川県内の20代の女性に自身のスマートフォンから性的行為を要求するメッセージを送信したとして4月3日に逮捕されました。 高松地検は捜査の過程で、容疑を強要未遂から不同意性交等未遂に切り替えて調べていました。不起