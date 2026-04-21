歌舞伎俳優の市川團十郎が２１日、都内で行われた東京・歌舞伎の５月公演「團菊祭五月大歌舞伎」（３〜２７日）の夜の部「助六由縁江戸桜（すけろくゆかりのえどざくら）」の取材会に出席した。５月の歌舞伎座では尾上左近改め３代目尾上辰之助襲名披露として「寿曽我対面」「鬼一法眼三略巻菊畑」が上演される。左近改め辰之助と「寿曽我対面」「助六由縁江戸桜」で共演する團十郎は、１年ほど前から「襲名披露の時は何でも