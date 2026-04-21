21日朝早く、航空管制システムにトラブルが起き、全国的に空の便の欠航や遅れが出ています。国土交通省航空局によりますと、午前5時半頃に神戸で、その後、羽田空港で管制システムに不具合が起きたと報告がありました。調査したところ、出発便の情報を全国の管制システムに送る福岡の拠点で、情報を送るシステムが正常に作動しておらず、バックアップのシステムに切り替える作業をしていますが、復旧のめどは立っていません。羽田