三重県亀山市の新名神高速道路で起きた事故の現場＝3月三重県亀山市の新名神高速道路で3月、大型トラックが乗用車に追突し6人が死亡した事故で、津地裁は21日までに、自動車運転処罰法違反（過失致死）の罪に問われたトラック運転手水谷水都代被告（54）＝広島県安芸高田市＝の初公判を6月10日に開くと決めた。被告はスマホを見ながら運転していたと認め「直前にブレーキを踏んだが間に合わなかった」との趣旨の供述をしている