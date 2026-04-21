20日、埼玉県所沢市にある西武園ゆうえんちで行われた新アトラクション「シューティング遊園地」の事前取材・体験会に、お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰（47）が登場した。【映像】遊園地の化身姿のオードリー・春日俊彰去年、西武園ゆうえんちの“プールの化身”に就任した春日。今年は、西武園ゆうえんち“全体の化身”に出世し、アトラクションのグッズを身にまとった“ケシガ”として登場した。春日「西武園ゆうえんち