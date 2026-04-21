朝は何かと忙しいもの。保育園や幼稚園、小学校などの準備や着替え、そして朝食の準備などで毎日バタバタしているのではないでしょうか。しかし高校生以降になっても親の悩みは尽きないようで……。ママスタコミュニティには、高校2年生のお子さんが朝になっても起きてこないとして、こんな悩み相談がありました。『何度言っても、指定の時間までに準備が終わらない。だから学校まで送って行く。これは中学のときからで、もう諦め