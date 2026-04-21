＜前澤杯事前◇21日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞実業家・前澤友作氏の発案のもと昨年から開催が始まった「前澤杯」。第2回大会開幕を前に組み合わせが発表された。【写真】総額20億円超!?前澤杯のスーパーカーがヤバい「男子ゴルフ界に活気を」という理念のもと、4月13日から22日まで行われるプロアマ戦（1組100万円〜）に加え、数億円規模のハイパーカー展示や100人のラウンドガール帯同など、今年も多彩