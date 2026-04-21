日本人として初めてK-1世界王座を獲得した元格闘家の魔裟斗（まさと）が自身のインスタグラムを更新。打ちっぱなしでゴルフの練習に励む動画を投稿した。【動画】魔裟斗、上達への道第一歩はハーフショットから4月9日の投稿では「17年ぶりにクラブを振ってみた！」と明かしていた魔裟斗が、間をあけることなく再び練習場にやってきた。「プロゴルファーの日下部プロに贅沢なマンツーマンレッスン！」と、上達に向けて本気度も高