巨人の泉口友汰内野手(26)が21日、長野での試合前練習でアクシデントに見舞われた。キャッチボール中にフリー打撃の打球が顔面付近に直撃した。駆け寄ったスタッフらにその場に寝かされ、担架でグラウンドの外に運ばれた。泉口はここまで全19試合に3番で出場し、不動の遊撃手としてチームを支えてきただけに状態が心配される。緊急事態を受けて、ファーム・リーグの西武戦（ジャイアンツタウン）に「3番・遊撃」で出場し、初