大分県にある陸上自衛隊の演習場で戦車の砲弾が破裂し、男性隊員3人が死亡、女性隊員1人が負傷しました。きょう午前8時40分ごろ、大分県の由布市や玖珠町などにまたがる陸上自衛隊の日出生台演習場で、「戦車が暴発した」と消防に通報がありました。消防によりますと、45歳の男性と28歳の男性がその場で死亡が確認され、心肺停止状態だった32歳の男性も、その後死亡が確認されました。また、21歳の女性が病院で手当てを受けていま